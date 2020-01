L'Europa in allerta davanti al coronavirus cinese

L'allarme globale per il nuovo ceppo di coronavirus mette in fibrillazione gli areoporti intercontinentali di tutto il mondo. Quello che si ignora è la previsione di curva dell'infezione e le sue possibilità reali di sviluppo in Cina, nel quadrante dell'estremo oriente o altrove, ma intanto l'occidente si mobilita e quindi anche la Francia. "Di fatto siamo già pronti - ammette la ministra alla sanità francese Agnes Buzyn - siamo in grado di eseguire test entro poche ore. Abbiamo implementato le procedure standard per tutti i potenziali pazienti da seguire in Francia. Tutti gli ospedali sanno cosa fare e le ambulanze e i servizi di emergenza sono in allerta".

Un vaccino forse anche in un solo mese

Un possibile vaccino contro il coronavirus di nuovo conio potrebbe esser testato sull'uomo in tempi record, meno di tre mesi, rispetto ai 20 mesi del vaccino sperimentale per la Sars. Lo conferma uno dei massimi esperti nel mondo di immunologia, Anthony S. Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid) del National Institutes of Health (l'agenzia di controllo del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca e della salute pubblica). Eppure la stampa cinese in queste ultime ore ha declassato le informazioni su un'allerta generale ormai consolidata che comunque ha messo in quarantena la bellezza di 10 città del dragone.

Ma quali sono i sintomi veramente allarmanti?

"Se si accusano gravi sintomi respiratori, tosse, febbre, respiro corto e si è stati nella città di Wuhan negli ultimi 14 giorni o si hanno avuto contatti con qualcuno che è stato contagiato, ebbene tutte queste sono le situazioni che consentono di inquadrare la nuova infezione da coronavirus, non in altri casi": spiega l'immunologo europeo Pasi Penttinen dell'European Centre for Disease Prevention and Control.

Le dimensioni del contagio

Mentre il solo caso italiano sospetto (a Bari) si sta confermando non riguardi il corinavirus cinese nelle capitali europee si resta in allerta. Due nuovi casi di polmonite da coronavirus sono stati confermati a Singapore e in Gran Bretagna sono al vaglio 14 casi sospetti. In Cina i morti sono circa una trentina e i malati almeno 830. Le autorità sanitarie di Shanghai hanno innalzato il livello di risposta alle emergenze sanitarie al grado massimo, il livello 1. Va ricordato che la Cina sta rapidamente costruendo un ospedale da 1.000 posti letto dedicato a pazienti infetti dal nuovo virus, si tratta di una struttura prefabbricata su un lotto di 25.000 metri quadrati che sarà operativa dai primi di febbraio.