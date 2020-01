Apicoltori europei in protesta a Bruxelles

Gli apicoltori europei protestano contro Bruxelles per essere stati esclusi dal mercato a causa della una concorrenza da importazioni a basso costo. Fulmer Takács Ferenc - Apicoltore ungherese afferma che

"Il nostro lavoro è in pericolo: sta arrivando un sacco di miele adulterato e importato. Poco più di 1 euro al kg - nessuno può produrre quel prezzo il miele".

Gli apicoltori denunciano che le 20 mila tonnellate di importazioni di miele fuori dall' UE siano in realtà falsi sciroppi e vogliono che Bruxelles imponga un'etichettatura più chiara.

Attualmente, quando si acquista miele dagli scaffali dei supermercati in Europa, se viene miscelato l'etichetta ci dirà solo se è una miscela di mieli che provengono dall'interno o all'esterno dell'UE o se è una miscela di entrambi.

Poiche le etichette non possono sempre contrastare la frode, gli apicoltori vogliono che siano più specifiche.

La protesta riguarda i prezzi del miele ma l'apicoltura in generale è vitale per l'ecosistema globale.

Gli apicoltori affermano che combattere i pesticidi e le sostanze chimiche che distruggono i loro alveari è abbastanza difficile in presenza di una concorrenza sleale per i loro prodotti.

Con il loro lavoro producono la metà della domanda europea di miele e la Commissione europea afferma che sta cercando di sostenere gli apicoltori.

"Vogliamo incoraggiare la produzione di miele, poiché riteniamo che ciò sia importante per l'agricoltura e per la biodiversità. La Commissione europea ha presentato una proposta per aumentare i fondi per finanziare il settore da 120 a 180 milioni (euro) nei prossimi tre anni ", spiega Daniel Rosario - Portavoce della Commissione europea.

I ministri dell'agricoltura dell'UE discuteranno delle preoccupazioni degli apicoltori alla fine di gennaio, ma i manifestanti affermano che i consumatori possono agire più rapidamente assicurandosi che il miele che acquistano provenga dall'interno dell'UE.