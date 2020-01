Otto le centrali di cui è annunciato lo stop. Prime chiusure entro l'anno

Schiarita sul fronte della svolta energetica in Germania. L'accordo tra governo federale e tre Länder spiana emerge l'impegno ad avviare la chiusura di 8 vecchie centrali a carbone entro l'anno: prima data simbolica il 31 dicembre 2020. L'annuncio della Ministra per l'ambiente Svenja Schulze segue l'intesa fra Cancelleria e governi federali di Renania settentrionale Vestfalia, Sassonia Anhalt e Brandeburgo. Di 4,3 miliardi di euro le compensazioni promesse dal Ministro delle finanze Olaf Scholz: 2,6 agli operatori dei Länder occidentali e il restante per quelli dell'ex Germania dell'Est.

Orizzonte 2038: "L'uscita dal carbone è un percorso obbligato"

"L'uscita dal carbone comincia ora - il commento della Schulze -. Il percorso è ormai tracciato e obbligato". Orizzonte per il suo completamento è quello del 2038. Data limite che sarà preceduta da una serie di verifiche soprattutto fra 2026 e 2029. Obiettivo: non derogare a un'ambiziosa tabella di marcia che l'impegno di Berlino per l'ambiente fa già intendere di voler rispettare a passo di marcia.

Verso giugno il voto al Bundestag: l'era del carbone al tramonto

Non perdere il treno della svolta energetica, quindi, l'imperativo che detta il calendario: entro gennaio la proposta di legge che formalizzerà la road-map per l'addio al carbone, poi intorno a giugno l'approdo al Bundestag.