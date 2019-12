Omicidio Caruana Galizia: cronologia della crisi politica a Malta

Questa volta è il Consiglio d’Europa a intervenire, nella persona del Commissario per diritti umani che chiede al premier Muscat di non interferire in alcun modo nelle indagini dell’omicidio Caruana Galizia. Il governo Muscat si esprime a sua volta contro la grazia chiesta da Fenech al presidente della Repubblica, mentre fuori e dentro al parlamento si assiste a scene incresciose. Il premier annuncerà di lì a poco le sue dimissioni, ma solo a gennaio del 2020, dopo la nomina di un nuovo segretario del partito laburista.

Ai maltesi non basta e tornano a manifestare urlando urlando "barra barra","via via", all’indirizzo del premier. Vogliono le dimissioni di Muscat.

Si fa largo l’ipotesi che l’imprenditore Fenech possa godere di un trattamento speciale se collabora alle indagini. Il leader dell'opposizione, il nazionalista Adrian Delia, chiede l’intervento del presidente George Vella in quella che definisce una situazione che viola la Costituzione con l'accentramento dei poteri nella persona del premier. La società civile scende nuovamente in piazza contro il governo Muscat.

Con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio, l’impreditore maltese Yorgen Fenech è arrestato mentre si accinge a lasciare l’isola a bordo del suo yatch. Di fronte alla richiesta dell’opposizione di dimissioni del capo di gabinetto Keith Schembri e del ministro del Turismo Konrad Mizzi, perché - stando anche alle rivelazioni dei panama papers - sono in rapporti con Fenech, il governo si mostra recalcitrante. I maltesi regiscono scendendo in piazza. La manifestazione si conclude sotto il parlamento.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.