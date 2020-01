Tutti i voli dell'aeroporto di Manila, inoltre, sono stati cancellati "sino a nuovo ordine" per i timori di un'eruzione, dal momento che il magma si starebbe spostando in direzione del cratere.

Non ci sono notizie di danni a persone o cose, tuttavia le autorità prevedono la messa in sicurezza di circa 300.000 persone nei prossimi giorni .

