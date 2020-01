Filippine, le foto dell'eruzione del piccolo vulcano Taal

A post shared by Euronews italiano (@euronews.italiano) on Jan 13, 2020 at 5:10am PST

View this post on Instagram

Nubi di cenere hanno raggiunto Manila e hanno portato alla chiusura precauzionale dell'aeroporto. Non ci sono notizie di vittime o grandi danni a cose o persone, ma gli esperti mettono in guardia perché la situazione è molto instabile e potrebbero essere coinvolti da un'eventuale eruzione oltre mezzo milione di abitanti. Le ceneri già eruttate dal vulcano si sono spinte fino a 14 chilometri di distanza e l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha elevato il livello di allerta a quattro di cinque. Nell'intera provincia filippina di Batangas, dove si trova il vulcano Taal, è stato proclamato lo stato di calamità.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.