Volo Ukirainian Airlines, Teheran non consegna le scatole nere

Lo scontro è avvenuto quasi in contemporanea all' attacco missilistico lanciato dall'Iran sulle basi aeree statunitensi nel vicino Iraq. Tuttavia Teheran smentisce l'ipotesi che i due eventi siano collegati.

"La nostra attenzione - ha dichiarato il premier Justin Trudeau - oggi si concentra sulle molte, molte famiglie che sono in lutto. E il nostro obiettivo nei giorni e nelle settimane a venire sarà quello di dissipare i molti dubbi su come ciò sia potuto accadere. "

Resta avvolta nel mistero la causa dello schianto del volo Ukrainian Airlines precipitato in Iran . Le autorità di Teheran hanno annunciato che non consegneranno le scatole nere dell'aereo al produttore Boeing, che secondo i protocolli dell'aviazione dovrebbero venire coinvolti nelle indagini, pur condotte dal paese in cui l'incidente ha avuto luogo.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.