È la prima volta negli ultimi anni che Washington e Teheran si sono attaccati direttamente l'un l'altro, piuttosto che "per procura" nella regione, come avvenuto spesso.

Decine di missili balistici provenienti dall'Iran hanno colpito le basi di Ayn Al-Asad e Erbil, in Iraq. Ayn Al-Asad ospita 1500 militari americani e della coalizione internazionale anti-Isis. A Erbil, in particolare, si trova anche il contingente italiano. I soldati italiani sono illesi, si sono rifugiati in un bunker di sicurezza della base.

