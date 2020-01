Boeing 737 ancora fatale: precipita il volo Teheran-Kiev

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cancellato la sua visita ufficiale in Oman e sta tornando a Kiev urgentemente. "Invito tutti ad astenersi dal fare congetture e avanzare teorie non corroborate", ha dichiarato Zelensky.

