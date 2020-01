Per la risposta di Luca cliccate nel player in alto ⬆️

In questo episodio Luca risponde all'utente di Reddit absel97: "Cosa ne pensi delle future spedizioni di 'assestamento?'. Dovremmo concentrarci sul ritorno sulla Luna? Sulla costruzione di una nuova stazione per condurre esperimenti seri o dobbiamo puntare a Marte?".

L'esplorazione della Luna è un passo "importante e necessario" verso ulteriori esplorazioni. Parola di Luca Parmitano: nella sesta puntata della nostra serie Ask Our Astronaut l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), nonché corrispondente di Euronews, ci parla dei possibili sviluppi dell'esplorazione spaziale.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.