Presentata la prima auto prodotta interamente in Turchia

La Togg, la prima casa automobilistica turca, ha presentato le sue prime 2 vetture.

Si tratta di un Suv e di una berlina completamente elettriche a zero emissioni che sono state svelate nei giorni scorsi alla presenza del presidente Erdogan. Per l'occasione il Suv è apparso nella versione rossa con finiture bianche, colori che ricordano quelli della bandiera nazionale.

Il nuovo brand automobilistico è nato nel 2018 dalla fusione di 5 giganti dell'industria turca che si sono uniti, con il sostegno dello stato, per dare vita alla prima casa automobilistica del paese. L'investimento per sviluppare il progetto è stato di poco meno di 130 milioni di dollari.

"La Turchia non è più il mercato delle nuove tecnologie" ha detto Erdogan "La Turchia diventerà presto un paese che sviluppa, produce ed esporta nuove tecnologie in tutto il mondo. Noi possediamo questo potere, la volontà, la conoscenza tecnica e la manodopera. Dobbiamo solo avere fiducia in noi stessi e credere in noi stessi".

Il piano di produzione prevede l'uscita di 5 modelli nei prossimi 10 anni con l'obiettivo di mettere sul mercato 175mila veicoli ogni anno. Erdogan, forte sostenitore del progetto, ha avuto anche l'onore ci effetturare il primo test drive su strada.

Le automobili saranno al 100% made in Turchia ma per il design è stata coinvolta anche l'italiana Pininfarina che ha voluto dare alle vetture un look dall'appeal internazionale mantenendo alcuni elementi della tradizione turca.