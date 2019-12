Iran, terremoto di magnitudo 5.1 vicino a una centrale nucleare

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:23 ora locale (le 2:53 in Italia) in Iran , non lontano dalla centrale nucleare di Bushehr .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.