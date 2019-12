Dopo avere scartato freneticamente i regali di Natale alcuni di voi potrebbero essersi ritrovati con un po' di denaro sonante in mano. Nell'improbabile ipotesi che non sappiate cosa farne, potete sempre metterlo da parte per un investimento futuro. Ad esempio un'isola privata in Europa. Curiosando sul web ne abbiamo trovato diverse che attendono solo un nuovo proprietario. Il costo, come prevedibile, non è alla portata di tutte le tasche.

La tranquillità, il lusso supremo del XXI secolo?

Prima di sognare di acquistare il nostro piccolo angolo di paradiso, dobbiamo naturalmente tenere conto di alcuni parametri. In primo luogo il fattore politico. Ma poiché la nostra ricerca del Graal è limitata all'Europa, non dovremmo preoccuparsi di rischi come i ripetuti colpi di stato che caratterizzano altre aree del mondo.

In secondo luogo l'atto di proprietà. Alcuni paesi europei, come la Grecia (ad eccezione di Atene e della sua regione) non hanno un catasto. È quindi assolutamente necessario ottenere informazioni dalle autorità competenti e privilegiare i canali di vendita "rispettabili" prima di firmare qualsiasi documento, in modo da non vedere il vostro denaro e la vostra nuova proprietà evaporare.

Poi bisognerà tener conto delle infrastrutture presenti sul territorio, come l'accesso all'acqua o all'elettricità. Inoltre se sull'isola non sono presenti edifici potrebbe esserci un motivo: è possibile che non ci sia il permesso di costruire perché è protetta.

Non dobbiamo dimenticare di tenere conto della distanza tra il continente e l'isola, poiché l'accesso può essere problematico in caso di maltempo.

In generale non ci sarà permesso di cambiare il nome del nostro pezzo di terra, di creare la nostra nazione o di proibire agli intrusi di mettere piede sulla nostra isola.

In Francia, ad esempio, l'articolo L121-31 del codice urbanistico stabilisce che "la proprietà privata confinante con il demanio marittimo pubblico è gravata da una fascia larga tre metri in cui deve operare una servitù destinata esclusivamente a garantire il passaggio pedonale". Siete stati avvisati!

Infine bisongerà tener conto delle norme vigenti in materia di tassazione dei beni. Fatto questo, potrete godervi il vostro angolo di paradiso.