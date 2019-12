Tutti sulle piste da sci di Champoluc

Per tutti gli appassionati di sci e snowborad, questo è decisamente un anno fortunato, specie per la Valle d'Aosta. Merito delle forti nevicate delle ultime 3 settimane. Qui siamo a Champoluc, sul Monte Rosa. Anche se le condizioni meteo non sono state delle migliori, le piste in questi giorni di festa sono state prese d’assalto.

“Finalmente qui abbiamo avuto la neve da subito, ci racconta Enrico Chasseur, Coordinatore degli istruttori di sci. Non eravamo abituati, però non è male. Questa settimana abbiamo molti stranieri e pochi italiani, come d’abitudine. Gli italiani tornano a casa per fare il Natale. Dal 27 in poi aspettiamo il pienone.”

Un boom che potrebbe aumentare con il collegamento tramite funivia tra le piste di questa valle e Cervinia. Un progetto che, come ci fa notare un turista britannico, potrebbe trasformare la cittadina nella più grande area sciistica del mondo. Turisti ma anche VIP. Come il premier britannico Boris Johnson che, per queste feste, dovrà forse disertare una vacanza qui a Champoluc. Niente relax per Bojo, solo Brexit.