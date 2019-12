Australia, ancora caldo record: non si arresta l'allerta incendi

"Qui si può davvero sentire che il caldo è estremo e anche il sole brucia molto di più - dice una bagnante - non so se è a causa del famoso buco dell'ozono, ma sento che qui il sole è molto più intenso".

L'Australia batte ancora una volta il record per il giorno più caldo mai registrato: stando ai dati dell'Ufficio meteorologico nazionale, la temperatura massima media ha sfiorato i 42° C .

