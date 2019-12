Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 17 dicembre 2019

In chiusura, la mostra per celebrare i 110 anni del Futurismo . Un centinaio le opere esposte, tra cui quelle di Balla, Boccioni, Carrà, Depero e altri. E come regalo di Natale, orari straordinari e biglietti ridotti. Succede a Pisa, a Palazzo blu .

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.