Una fossa comune, o meglio un "cimitero degli orrori", è stato scoperto a Dabeiba, un paesino nella provincia nord-occidentale di Antioquia, in Colombia. A rivelarlo è il settimanale locale Semana. Si pensa ci possano essere oltre 50 vittime civili delle esecuzioni extragiudiziali, note come "falsi positivi". Secondo la Justicia Especial para la Paz - il tribunale nato dall'accordo di pace firmato tra il governo e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia nel 2016 - che sta indagando, erano tutti abitanti di Medellín, di età compresa tra i 15 e i 56 anni e alcuni di loro erano disabili. Al momento sono stati riesumati sette cadaveri completi e sono stati ritrovati numerosi frammenti e strutture ossee di altre potenziali vittime.

Cosa sono i "falsi positivi"

I cosiddetti falsi positivi sono in pratica persone dichiarate come guerriglieri uccisi nello scontro armato tra Stato e Farc - con l'obiettivo da parte dei soldati di ottenere dai propri superiori vantaggi come promozioni, riconoscimenti o permessi -, ma che sarebbero, invece, state eliminate a freddo dalla quarta brigata dell'Esercito colombiano.

La JEP ha fatto sapere che la giustizia ordinaria non aveva mai indagato, finché un ex membro dell'esercito "ha indicato di essere a conoscenza di morti illegittimamente presentate come vittime dei combattimenti, da parte di agenti dello Stato".

L'ufficio del procuratore generale colombiano ha indagato su quasi 5.000 casi di "falsi positivi", che hanno coinvolto circa 1.500 militari impegnati tra il 1988 e il 2014. I pochi condannati per questi atti sono per lo più soldati o sottoufficiali, ma non ufficiali di alto livello.