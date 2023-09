Di Euronews

La guardia costiera algerina ha aperto il fuoco contro due turisti che hanno sconfinato con la moto d'acqua dal Marocco

Bilal Kissi guidava una moto d'acqua che dalle acque marocchine è sconfinata in quelle algerine. Ora è portato a spalla da amici e parenti in una bara a Oujda, in Marocco.

La guardia costiera algerina ha aperto il fuoco, uccidendo sia lui che l'amico che lo accompagnava, Abdelali Merchouer.

I due - con doppia cittadinanza francese e marocchina - si trovavano al largo del resort di Saidia, nel nord est del Marocco, quando hanno passato il confine marittimo.

Un terzo giovane, Smail Snabe, anche lui con doppia cittadinanza, è stato arrestato e mercoledì è comparso di fronte a un giudice in Algeria.

I tre ragazzi erano in vacanza e non è chiaro se siano entrati nelle acque algerine di proposito.

Rabat ha aperto un'inchiesta.

Le due morti stanno scavando un solco ancora maggiore tra le diplomazie di Marocco e Algeria, in contrasto per la disputa sui confini chiusi dal 1994: le relazioni diplomatiche sono al palo dal 2021.