La Nasa sale a bordo della ISS

Alla fine tutto è andato alla perfezione. Grazie alla squadra di terra e a tutta la preparazione che ci è voluta negli ultimi quattro anni. I nostri astronauti stati solo le loro mani e i loro occhi. Ora tutto il team si sta preparando per la prossima grande avventura. Ovvero catturare li Space X 19, il veicolo Dragon in arrivo sulla ISS con a bordo strumenti scientifici, molto interessanti, nuove cose, nuovo cibo, tutte le forniture.

