Repubblica Ceca: sparatoria in ospedale a Ostrava, vittime

Aveva 42 anni ed era un operaio. Lo ha reso noto il sito di una radio ceca. "Si era messo in testa di essere gravemente malato e che nessuno volesse curarlo", ha detto all'emittente Ales Zygula, responsabile della ditta di costruzione per la quale l'uomo lavorava.

Strage in un ospedale universitario di Ostrava, nell'Est della Repubblica Ceca, dove 7 persone sono rimaste uccise e diverse ferite in seguito ad una sparatoria. Per poi uccidersi subito dopo nella sua auto, ritrovata nelle vicinanze della clinica.

