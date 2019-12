Australia impotente davanti agli incendi: "Attendiamo le piogge"

Quasi 150 i focolai al momento contati fra lo stato del Queensland e quello più meridionale del Nuovo Galles del Sud. Proprio qui, un elicottero intervenuto per spegnere gli incendi, si è schiantato al suolo nel corso di un'operazione. Almeno 6, intanto, le vittime accertate, con il fronte del fuoco che ha già ridotto in cenere centinaia di abitazioni.

In questo tweet l'impotenza dichiarata dalle autorità: "Un incendio a 37 miglia a nord-ovest di Sydney è stato dichiarato 'troppo importante per essere spento' e sta costringendo gli abitanti ad evacuare e la città avvolta dal fumo"

In gergo lo chiamano "firenado": un vero e proprio tornado di fuoco, alimentato dai venti, come quello che sta consumando ettari di coltivazioni e sterpaglie nell'est dell'Australia. Favoriti da venti e aridità dei campi, gli incendi hanno indotto le autorità del Queensland a diramare lo stato d'allerta. Una battaglia, però, di Davide contro Golia, con le autorità costrette ad ammettere la loro impotenza: "Molti di questi focolai sono ingovernabili. Non possiamo che attendere l'arrivo della stagione delle piogge".

