121 migranti sbarcano in Sicilia

Dopo l'Alan kurdi a Messina ha attraccato nel porto di Pozzallo, nel ragusano, la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée con a bordo migranti recuperati a circa 60 miglia nautiche dalla Libia. In totale 121 le persone recuperate e sbarcate dalle due navi.

Così uno dei dottori a bordo della Ocean Viking: "Molte di queste persone sono state sottoposte a violenze efferate e davvero difficili anche solo ad ascoltare. Almeno una persona era ferita in modo talmente grave che abbiamo dovuto trasportarla noi a terra".

La Ocean Viking è, dal canto suo, il battello più attivo dallo scorso mese di settembre: negli ultimi due mesi, il mezzo per 5 volte è approdato in Italia.

Nella notte di giovedì scorso, sempre l'Alan Kurdi, aveva salvato altri 84 naufraghi. fra di loro alcuni neonati, uno in condizioni critiche per non essere stato nutrito per oltre due giorni. Alla nave era stato detto di attraccare al porto di Tripoli, ma l'equipaggio aveva rifiutato perché la Libia non un porto sicuro per i migranti.