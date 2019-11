Il duro lavoro dei soccorritori

Una catena umana. Siamo in Albania. Soccorritori e cittadini uniti per cercare di dare una mano a chi è rimasto coinvolto dalla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito la costa settentrionale del Paese, vicino a Durazzo. Il sisma ha provocato vittime e feriti. A Durazzo e Thuname crollati case e palazzi. Aiuti da tutti i paesi dell'UE.

