La noce di Grenoble festeggia 80 anni dalla denominazione protetta

A Grenoble si celebrano le noci, complice la Sagra apposita che si tiene tutti gli anni, e l'edizione di quest'anno ha un motivo in piu' per essere celebrata: ricorrono infatti gli 80 anni da quando la produzione francese ha ottenutola protezione nella Denominazione di Origine Protetta (precedentemente AOC). Certificazione che garantisce alla noce del territorio il suo gusto e la sua specificità.

