I manifestanti, per lo più giovani sciiti, chiedono le dimissioni del governo e dell'intera classe politica attuale, che viene considerata corrotta e troppo vicina a potenze straniere, come l'Iran. Da qui, le meanifestazioni anti-Teheran.

NAJAF (IRAQ) - Iran troppo "amico" del governo iracheno? O, per meglio dire, governo iracheno troppo "sottomesso" a Teheran? Ecco, quindi, che le proteste in Iraq varcano i confini.

