Approvato anche il divieto di vendere ed esportare a Hong Kong: l acrimogeni, proiettili di gomma e altri oggetti utilizzati per reprimere le proteste (come spray al peperoncino o pistole elettriche, tipo i teaser).

Sul piano diplomatico, è di nuovo tensione tra Stati Uniti e Cina, in seguito l'approvazione da parte del Congresso americano dell' Hong Kong Human Rights and Democracy Act.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.