Hong Kong: scontro tra Cina e Stati Uniti

Si intensificano i controlli nelle strade, intorno all'università, cercando di renderle più sicure nell'attesa della prossima visita del nuovo capo della polizia, Chris Tang , che in precedenza aveva sollecitato il sostegno di tutti i cittadini per porre fine ai disordini.

Dopo le inarrestabili ore di scontri e tensioni che, in un'escalation di violenza, vanno avanti da giugno, per le vie della città restano solo le macerie.

