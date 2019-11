I 500 anni di Cuba, tra storia e speranze per il futuro

L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha portato a un drastico cambio di rotta nei confronti dell'isola. Le sanzioni , alleviate dal suo predecessore, sono state inasprite dall'attuale amministrazione americana. Oggi per le agenzie di viaggio americane è vietato organizzare tour a Cuba; le navi da crociera a stelle e strisce non possono attraccare, privando il Paese dei suoi introiti principali, legati al turismo dei grandi numeri (nel 2018 circa 600 mila americani sono andati in vacanza a Cuba). I trasferimenti di denaro concessi ai cubani-americani sono stati limitati a 1000 dollari ogni tre mesi.

