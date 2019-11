Scuole chiuse e ovvi disagi a Venezia, e il sindaco, Luigi Brugnaro, invita i cittadini a non uscire dalle proprie case e chiede che sia riconosciuto lo stato di calamità. Brugnaro ha chiesto aiuto al governo: "chiediamo al governo di partecipare e di capire a che livello è l'organizzazione del Mose, perché qui si rischia veramente di non farcela più", ha detto.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.