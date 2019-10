Un viaggio tra i variegati sapori del Giappone

Il Giappone è un paese di eccellenze gastronomiche. C’è chi sostiene che i prodotti sono alta qualità. Faremo un viaggio attraverso i sapori del Paese del Sol Levante insieme allo chef stellato Thierry Voisin, alla scoperta di cinque prodotti-must: surimi, konjac, salsa di soia, miso e ricciola.

SURIMI

Il nostro viaggio inizia nel porto di Odawara, alla scoperta della delicatezza del "surimi". Niente a che vedere con i bastoncini industriali che troviamo in Europa. Qui, la sua preparazione è una tecnica antica, eseguita a mano, da veri maestri.

KONJAC

Per scoprire il "konjac", ci siamo trasferiti nella prefettura di Gunma. Questa radice o pianta asiatica viene coltivata qui in Giappone da secoli. E recentemente è diventata popolare tra gli europei attenti alla loro forma fisica. E' un prodotto molto salutare. E qualcosa che fa bene al corpo, ed è salutare per la mente.

SALSA DI SOIA

A Maebashi abbiamo scoperto un altro must della cucina giapponese: la salsa di soia o "shoyu". Qui è come il vino in Francia. Esistono migliaia di varianti e tra 1.000 e 1.500 produttori.

MISO

Ci siamo diretti verso le montagne del Nagano, soprannominate le Alpi giapponesi, famose per la produzione di"miso", soia fermentata e pasta di riso. Incontreremo un produttore che lo produce, seguendo l’antica tradizione.”

RICCIOLA

Il nostro viaggio con "Taste" è terminato nella prefettura di Wakayama, alla scoperta di un pesce icona del Giappone: la "ricciola". È un pesce di prima scelta per fare sushi e sashimi ma può anche essere cucinato in altri modi. Prima di parlare del suo gusto, vediamo come viene prodotto. Abbiamo un appuntamento con dei coltivatori.