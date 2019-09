Miso: dal Giappone in Europa, gusto, sapore e tanti benefici

Il miso è uno degli ingredienti più importanti della cucina giapponese. Questo impasto fermentato di soia e riso è un alimento base e un condimento delicato, perfetto per esaltare la bontà di molti piatti. La sua preparazione è lunga e complessa. E noi di Taste, per scoprire come si produce, siamo andati un territorio particolare, le montagne di Nagano.

Questa zona è famosa per la produzione di miso, Qui abbiamo incontrato un produttore, che per fabbricarlo segue la vera tradizione. Se esiste un piatto essenziale nello stile di vita giapponese, è sicuramente una zuppa di miso. Accompagna quasi ogni pasto ... e aiuta la digestione.

MISO: SALUTARE E GUSTOSO

Si stima che in Giappone ci siano più di mille produttori di miso, come Kosuke Ishii. Un suo antenato fondò la Ishii Company nel XIX secolo. Da allora, il miso viene fermentato in queste botti di cipresso da uno a tre anni. La ricetta è rimasta invariata nel tempo: riso, sale, soia e tanta pazienza. L'impasto fortemente aromatico viene fatto a mano. Kosuke ci racconta che oggi la maggior parte dei produttori predilige quantità e velocità. "La nostra missione è mantenere il tradizionale know-how, preservare il gusto, il colore e l'odore del miso a lungo termine, da trasmettere alle generazioni future."

La regione di Nagano produce quasi la metà di tutti i miso giapponesi. Ma esistono centinaia di varietà nel paese. Per trovarli, ci siamo diretti nella capitale giapponese. Diversi i negozi specializzati. Gli aromi, i colori ... Qui tutto ti mette appetito. Le persone fanno km e km per per trovare il loro miso preferito. Viene usato per la zuppa, ma anche come condimento.

Per più di 700 anni i giapponesi hanno bevuto zuppa di miso ogni giorno. Per loro l miso è anche cibo per l'anima. Noriko Sano, sommelier Miso, ci spiega che Il Giappone è un paese piuttosto grande. In generale, il miso è più scuro al nord e più chiaro al sud. Quando il clima è freddo, il miso diventa più marrone e salato. Mentre al sud è più bianco, è anche più morbido ".

Ogni momento, nel Paese del Sol Levante è buono per guastarsi questo piatto.