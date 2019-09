Konjac, la pianta asiatica del momento

Sulle tavole giapponesi è un must da secoli. Ora sta conquistando anche l'Europa. E' la pianta o radice di konjac. Sebbene alcune persone potrebbero descriverla come un altro alimento per dimagrire rapidamente, ci sono effettivamente alcuni grandi benefici per la salute.

In passato, questa pianta era apprezzata per le sue virtù mediche. Ma viene anche cucinata in diversi modi, tanto da aver conquistato il palato degli occidentali che vogliono mantenersi in forma e mangiare in modo sano.

In questa nuova puntata di "Taste", siamo andati nei campi di Konjac, insieme a Thierry Voisin, chef stellato del ristorante “Les Saisons” presso l’Hotel Imperial di Torkyo. Abbiamo incontrato, nella provincia di Gunma, il Signor Kambe, uno dei primi produttore di konjac, nel centro del Giappone.

Entrambi ci hanno spiegato che la pianta di konjac è un alimento salutare presente in molti cibi e pasti giapponesi. Di solito viene trasformato in pasta e quindi tagliato a strisce sottili. Ricco di fibre, sazia, è gustoso e ha quasi zero calorie. Un alimento healthy, dal gusto "yasashii aji", leggero. In alcune zone del Paese del Sol Levante ci sono supermercati monotema, dove si trova questo prodotto, declinato in mille modi. Non solo pasta, ma anche popcorn, noodles o persino riso con konjac.

Un alimento adatto a tutti, specie alle persone con diabete, e a chi tiene alla linea. Ha quasi zero zucchero, pochissime calorie ed è molto facile da cucinare. Salutare per corpo e anima. Gli ingredienti del suo successo.