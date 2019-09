Surimi, la delizia di pesce "made in Japan"

In giapponese, il suo nome significa pesce tritato. Il surimi è prodotto qui in Giappone da circa un millennio. Ma non ha nulla a che vedere con i bastoncini industriali venduti in Europa. Il surimi è un piatto delicato fatto a mano con grande precisione, qui a Odawara. Questa settimana a Taste vi faremo scoprire l'arte dei maestri di surimi.

Ovviamente questo tipico piatto non ha nulla a che vedere con i bastoncini industriali venduti in Europa. In Giappone la sua preparazione è un know-how ancestrale, fatto a mano. Per scoprire tutti i segreti siamo andati a Odawara, tra le montagne e la grande baia di Sagami, a sud di Tokyo, insieme a Thierry Voisin, chef stellato francese che vive in Giappone. Abbiamo conosciuto le aziende di surimi più famose e soprattutto abbiamo assaggiato il prodotto finale di punta: il kamaboko.

Il kamaboko tradizionale è fatto di pesce fresco. Con movimenti precisi, i filetti vengono tagliati. Pronti per la preparazione.Takashi Nakano, chef di Kamaboko, ci ha fatto notare che lavorare a mano il pesce consente di controllare uno a uno la qualità del prodotto e di regolare la temperatura di cottura e altri parametri. L'impasto sarà più leggero, il che è molto importante per la consistenza.

PESCE FRESCO IN TUTTE LE SALSE

Odawara gode di un'altra ricchezza: l'acqua di montagna ricca di minerali, utile per l’impasto di pesce. Secondo la tradizione, il pesce è lavorato con un coltello su assi di legno. Cotto a vapore- Bagnato in acqua fredda. E il Kamaboko è pronto. Gli eleganti ristoranti e negozi, che lo vendono, testimoniano l'amore dei giapponesi per questo raffinato piatto, offerto con un dono durante le festività.

Abbiamo assaggiato surimi al forno, fritto e quello è stato cotto a vapore. E’ il piatto più popolare del Giappone, il Kamaboko cotto a vapore e serviti su una tavoletta di legno". Proprio come vuole la tipica ricetta del Paese del Sol Levante.