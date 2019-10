Lione: Premio Lumière a Francis Ford Coppola

Nella grande sala del Palazzo dei Congressi a Lione, il Premio Lumière rende omaggio alla straordinaria carriera di un gigante del cinema, il regista Francis Ford Coppola.

Autore di lavori di fama mondiale, dalla trilogia de "Il Padrino" ad "Apocalypse now" solo per citarne alcuni dei più noti, l'80enne regista originario di Detroit risponde emozionato a chi gli chiede come ci si senta ad essere nella culla del cinema.

"È un brivido - afferma Coppola - sono stato qui nel passato e mi sono divertito, non si dimentica il passato che ha reso possibile il presente: non lo considero un premio, ma più come essere stato incluso in un grande gruppo di persone che sono venute prima e che hanno fatto cinema".

Organizzato dall'Istituto Lumière in collaborazione con la Regione, il Lumière si afferma come uno dei Festival cinematografici più importanti a livello internazionale, che in dieci anni ha accolto circa un milione e mezzo di spettatori.