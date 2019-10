Brexit, no degli Unionisti all'accordo: "Non possiamo sostenerlo"

L'intesa sulla brexit torna in alto mare. Quando l'accordo tra Londra e Bruxelles sembrava ormai in dirittura d'arrivo, è arrivata la brusca frenata del Partito Unionista nordirlandese, che in un comunicato pubblicato a poche ora dal via del Consiglio europeo ha spiegato di non poter sostenere l'accordo così com'è ora.

I dubbi sono legati al regime doganale e alla mancanza di chiarezza sull'iva. In base alla bozza d'accordo Belfast rimarrebbe di fatto agganciata all'unione doganale e alle norme del mercato unico europeo per almeno dieci anni, con repubblicani e cattolici che ogni quattro anni potranno dire la loro sullo status quo.

Il timore neanche troppo nascosto degli Unionisti è che l'intesa sia solo il primo passo di un progressivo abbandono da parte di Londra. Un funzionario dell'Unione europea ha fatto sapere che durante il Consiglio europeo non ci saranno ulteriori negoziati sulla brexit.

Anche se dovesse arrivare il via libera dei leader europei, senza l'appoggio dei deputati nordirlandesi è molto difficile che l'accordo passi il vaglio del Parlamento britannico previsto sabato.

A due settimane dalla scadenza del 31 ottobre sembra inevitabile una nuova richiesta di proroga da parte del Regno Unito per evitare il no deal.