Addio alla soprano Jessey Norman, 74 candeline da due settimane

Si è spenta il 30 settembre, a 74 anni compiuti da solo due settimane, Jessye Norman. Il soprano soffriva ormai da quattro anni delle complicazioni di una lesione alla spina dorsalesin dal 2015.

Nata ad Augusta, in Georgia, vincitrice di quattro Grammy Award, della National Medal of Arts e del prestigioso conferimento alla musica americano, il Kennedy Center Honor, Jessye Norman si è distinta per il suo impegno concertistico e nella musica da camera, soprattutto tedesca e francese, nonché nel repertorio afroamericano degli spiritual.

Approdata al Metropolitan Opera nel 1983, per cui si è esibita in più di 80 perfomance, ha trascorso gran parte della sua carriera in Europa.

Lascia una ricca discografia che testimonia delle sue preziose collaborazioni con alcuni tra i più importanti artisti del XX secolo: da Herbert von Karajan e Pierre Boulez, a Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Jeffrey Tate e Claudio Abbado.