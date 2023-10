Di Euronews

Il film concerto sarà distribuito in più di 8mila sale in 100 Paesi. Ha incassato quasi 130 milioni di dollari al debutto

Nel fine settimana i fine settimana statunitensi si sono trasformati in sale da concerto: gli Swifties hanno portato i loro passi di danza e i loro braccialetti dell'amicizia nei multisala di tutto il Paese. L'entusiasmo senza precedenti ha contribuito a spingere "Taylor Swift: The Eras Tour" a un debutto massiccio, al primo posto, tra i 95 e i 97 milioni di dollari in Nord America, ha dichiarato domenica AMC Theatres.

Un esperimento di distribuzione unico nel suo genere, un prezzo premium, il potere delle star e un'etichetta cinematografica per niente ortodossa - più balli e urla di una prima di Guerre Stellari - ne hanno fatto un successo innegabile. Realizzato a partire dagli spettacoli estivi della Swift al SoFi Stadium della California del Sud, il film è stato proiettato in 3.855 località del Nord America.

Uno spettacolo da record

A livello internazionale, si stima che il film abbia guadagnato tra i 31 e i 33 milioni di dollari, portando il suo totale globale tra i 126 e i 130 milioni di dollari. Il film sarà proiettato in oltre 8.500 sale cinematografiche in 100 paesi.

Swift, che ha prodotto il film, ha aggirato il sistema degli studios hollywoodiani per distribuirlo, concludendo un accordo direttamente con AMC, la più grande società di distribuzione degli Stati Uniti. Con i suoi 274 milioni di follower su Instagram, la Swift non ha avuto bisogno di una campagna di marketing tradizionale per far conoscere il film.