La settimana scorsa erano circolati sul social X foto false della cantante generate con l'intelligenza artificiale. Le ricerche su Taylor Swift sono state riaperte lunedì sera. "Siamo vigili sulla questione" ha fatto sapere X

Il social media X, l'ex Twitter, ha revocato lunedì il blocco dei risultati di ricerca sulla cantante statunitense, Taylor Swift, dopo la comparsa sulla piattaforma di decine di immagini di nudo create dall'intelligenza artificiale.

"La ricerca è stata riabilitata e continueremo a vigilare su qualsiasi tentativo di diffusione di questi contenuti e li rimuoveremo se li troviamo" ha dichiarato in un comunicato il direttore commerciale di X, Joe Benarroch.

I deepfake di Swfit erano cominciati a circolare la scorsa settimana, diventando virali. X aveva dunque deciso di limitare le ricerche sull'autrice di Out of the woods, nominata dalla rivista Time persona dell'anno del 2023.

Prima di Swift l'intelligenza artificiale aveva colpito gli attori Usa

Nel fine settimana i tentativi di cercare Taylor Swift su X (a meno di ricerche per parole esatte, mettendo il nome tra virgolette) restituivano una pagina di errore che recitava: "Qualcosa è andato storto. Prova a ricaricare".

La diffusione di immagini e video falsi di personalità pubbliche ha creato un dibattito negli Stati Uniti, specialmente da quando sono stati messi in commercio vari prodotti basati sull'intelligenza artificiale.

Il caso di Taylor Swift ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo, che esce da un lungo sciopero a Hollywood per la tutela dell'immagine e della voce degli attori proprio dalle manipolazione con l'intelligenza artificiale, e persino alla Casa Bianca venerdì scorso.

Taylor Swift, 34 anni, è una delle cantanti più popolari al mondo. Nel 2023 il suo tour The Eras ha generato guadagni per oltre un miliardo di dollari, un record nella storia della musica.