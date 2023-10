La popstar americana, che ha frequentato Justin Timberlake dal 1999 al 2002, rivela l'aborto ("Io non avrei voluto") nel suo libro di memorie. "Ma Justin non voleva essere padre". All'epoca, entrambi avevano meno di vent'anni. Nel libro, dure accuse di Britney al "padre padrone"

È uno dei libri autobiografici più attesi del 2023: "The Woman in Me" di Britney Spears, in uscita il 24 ottobre.

Secondo un'anticipazione del libro pubblicato dalla rivista "People" e ripresa da tutti i giornali e siti del mondo, anche italiani, Britney Spears - 42 anni il prossimo 2 dicembre - ha scritto di aver abortito mentre usciva con Justin Timberlake, più di 20 anni fa.

"Se fosse dipeso solo da me, non l'avrei mai fatto", scrive a proposito dell'aborto.

"Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre", aggiunge la cantante.

Nell'estratto pubblicato, Britney Spears descrive l'aborto come "una delle cose più strazianti che abbia mai vissuto in vita mia".

La gravidanza "è stata una sorpresa, ma per me non è stata una tragedia", ha scritto, affermando di aver voluto creare una famiglia con Timberlake.

"Ma Justin non era affatto contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti ad avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani".

Britney Spears e Justin Timberlake al 28° Annual American Music Awards a Los Angeles. (8.1.2001) Mark J. Terrill/AP

La cantante aveva 17 anni quando ha iniziato a frequentare l'allora star degli NSYNC, Justin Timberlake, nel 1999.

I due si sono lasciati nel 2002, quando entrambi - nati nel 1981 - erano poco più che ventenni.

L'aborto sarebbe avvenuto nel 2000, quando la cantante aveva 19 anni.

Britney Spears, molto attiva sui social media, non ha ancora postato su Instagram o su X da quando "People" ha pubblicato lo stralcio - peraltro autorizzato - del suo libro.

L'atteso libro di memorie di Britney Spears (anche in versione audiolibro) sarà nelle librerie americane il 24 ottobre, pochi mesi dopo l'annuncio del suo divorzio dal modello e attore Sam Asghari (29 anni), e promette di far luce sui decenni tumultuosi, sotto i riflettori e nella vita privata, della cantante e attrice americana.

Nel mirino, tra gli altri, anche il "padre padrone" e il suo "controllo assoluto" sulla vita della figlia.

Restate sintonizzati su Euronews Cultura per un articolo completo sulle memorie delle celebrità in uscita quest'anno, tra cui quelle di Britney Spears, Dolly Parton e Jada Pinkett Smith.