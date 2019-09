Trócsányi e Plumb "fatti fuori" dal Parlamento UE

Dall'eurocamera arriva una nuova bocciatura: la commissione affari legali del Parlamento europeo ha bloccato il processo di nomina per László Trócsányi candidato ungherese alla Commissione europea e quella della rumena Rovana Plumb.

Una bocciatua che era già arrivata la settimana scorsa, quando gli eurodeputati avevano rilevato che sia per l'esponente del PPE che per la socialista sussisteva un conflitto di interessi. Il presidente del parlamento europeo, David Sassoli, aveva chiesto loro di chiarire le loro conclusioni, costringendoli a votare di nuovo lunedì.

"Abbiamo ribadito come la settimana scorsa che i due candidati non sono adatti a svolgere il loro lavoro e che la loro candidatura non sarà soggetta ad ulteriori audizioni. Almeno non ora", afferma Sergey Lagodinsky, eurodeputato verde tedesco.

Rovana Plumb, che ambiva al portafoglio dei trasporti, è stata rigettata per via di alcuni prestiti controversi, mentre sul candidato ungherese pesa il conflitto di interessi relativo al suo periodo come ministro della giustizia.

"Come ministro della giustizia ha partecipato attivamente alla costruzione del regime illiberale che ci ritroviamo in Ungheria. E stanno costantemente rovinando lo stato di diritto; come possiamo fidarci di lui come commissario?", tuona Anna Donath, eurodeputata liberale ungherese.

Ma László Trócsányi non si da per vinto e su twitter dichiara che intraprenderà un'azione legale contro la decisione del parlamento europeo. Nel frattempo Budapest fa sapere che proporrà il diplomatico Olivier Varhelyi come nuovo candidato alla Commissione europea. Una mossa che potrebbe essere seguita anche da Bucarest, nominando l'attuale ambasciatire rumeno presso l'UE.