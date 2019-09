Afghanistan: la paura tiene i cittadini lontano dai seggi

Alto rischio di astensione per le presidenziali in Afghanistan. Secondo l'indiscrezione di alcuni funzionari che non vogliono rivelare la loro identità perche non autorizzati a divulgare dati sull'affluenza, si stima che a partecipare al voto sono stati poco piu' di 2 miloni di persone, il 20% circa del totale degli aventi diritto. Un dato in netto calo rispetto alle ultime presidenziali del 2014 quando votarono in 7 milioni.

Misure di sicurezza eccezionali hanno garantito una relativa calma durante le operazioni di voto, sabato, ma sulle urne pesa il clima di paura dovuto agli attacchi dei Talebani che hanno colpito diversi seggi elettorali in tutto il paese.

I risultati preliminari si conosceranno non prima del 19 ottobre mentre i dati definitivi saranno resi noti solo il 7 di novembre. Se nessun candiato dovesse ottenere la metà piu' uno dei voti validi, si procederebbe a un ballottaggio tra i due nomi che hanno ottenuto piu' preferenze.