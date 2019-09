Migranti, si capovolge un'imbarcazione con 50 persone a bordo in Libia

Non si ferma lo stillicidio nei mari. Sabato 28 settembre un'imbarcazione con a bordo oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia, secondo quanto ha riferito l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che si è detto pronto a fornire assistenza medica e umanitaria subito dopo lo sbarco.

Di altro mancato soccorso ha parlato, denunciandolo in una serie di tweet, invece, Alarm Phone sin dalla sera di venerdì. Alarm Phone ha sottolineato come il natante stesse imbarcando acqua con a bordo dei bambini. In un primo momento non era ancora chiaro se si trattava delle stessa imbarcazione indicata dall'UNHCR, ma la stessa piattaforma ha chiarito poi in un tweet:

L' emergenza è scattata anche in Marocco, dove sette migranti (sei uomini e una donna) sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca, dopo che anche il loro gommone si è capovolto. Tre persone, invece, sono state portate in ospedale mentre le operazioni continuano.