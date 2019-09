Thomas Cook: l'aviazione civile britannica a disposizione dei turisti

Fare la coda per tornare a casa. Sono i migliaia di turisti della Thomas Cook che in queste ore dovevano tornare a casa.

Si stima che siano circa 600 mila i vacanzieri interessati e il Regno Unito sta effettuando in queste ore il più importante rimpatrio che sia stato mai messo a punto dalla Seconda guerra mondiale.

I collegamenti speciali sono già iniziati ieri mattina e non comportano costi extra grazie al meccanismo Atol, fatto al momento della prenotazione, che tutela i consumatori britannici in caso di fallimento della compagnia aerea, riportandoli a casa gratuitamente.

Negli aeroporti delle vacanze si respira l'aria della fine, come ci dice Amanda: "Mi spiace veramente tanto per quello che sta accadendo alla Thomas Cook ma è brutto finire le vacanze così".

Tony spende una parola anche per i dipendenti: "Mi spiace per i dipendenti più di tutto, che comunque sono stati deliziosi con noi. È triste che finsca così ma è la vita".

Lo storico tour operator ha annunciato la bancarotta all'alba del 23 settembre, dopo una nuova tornata negoziale con i creditori andata a vuoto, le conseguenze sono al momento incalcolabili; Thomas Cook non sarebbe in grado di pagare i propri fornitori, il periodo dei pagamenti è proprio questo, arriva subito dopo l'intensa stagione estiva.

Tra i turisti britannici, 50 mila circa sono bloccati in Grecia, 20 mila in Turchia, 15 mila a Cipro e circa 5000 in Tunisia.

Il sistema Thomas Cook era onnicomprensivo, si prenotava il pacchetto vacanze, che comprendeva voli e alberghi, ancora in voga in Germania, che stima siano circa 140 mila i turisti in vacanza al momento con Thomas Cook, in altri Paesi è stato rimpiazzato dal più flessibile fai da te. I voli low cost hanno avuto sicuramente un impatto importante nel declino dei tour operator e nel fallimento di Thomas Cook.

L'ente italiano per l'aviazione civile ha confermato a euronews, l'impatto per l'italia è minimo.