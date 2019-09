Google batte UE

Nessun obbligo di rimozione dati a livello globale. Questa la sentenza della Corte di Giustizia europea chiamata a dirimere la causa aperta tra il garante della privacy francese e il gigante americano

Nel 2016 in Francia il garante del CNIL aveva multato Google per 100 mila euro per aver rifiutato di eliminare informazioni sensibili dai risultati di ricerca su Internet a livello globale in base a quello che viene definito il «diritto all’oblio». La sentenza modifica così la decisione assunta dalla Corte cinque anni fa, che aveva suscitato polemiche per i rischi sulla tutela della libertà di stampa, soprattutto online, dove la gestione del diritto all’oblio è molto più complicata.