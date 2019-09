Trovato senza vita Ric Ocasek, leader dei "The Cars"

È stato trovato in un appartamento di Manhattan il corpo senza vita di Ric Ocasek, 75 anni, fondatore e leader della band rock new wave The Cars.

Non sono state ancora accertate le cause della morte, ma la polizia di New York City - allertata da una telefonata al 911 - afferma che il cadavere non presentava segni di violenza.

La sua morte arriva un anno dopo che The Cars è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Nato e cresciuto a Baltimora, da adolescente Ocasek si trasferì a Cleveland con la famiglia, e dopo l'università mosse i primi passi nel mondo musicale.

Fondatore negli anni 70 dei Cars, per il gruppo icona della new wave ha scritto la maggior parte dei brani più famosi; da frontman ha suonato anche la chitarra, il basso e la tastiera.