Di Euronews

Fermato un 19enne: conosceva almeno una delle vittime lì per la consegna dei diplomi

Due morti e cinque feriti dai colpi di arma da fuoco esplosi davanti a un teatro in Virginia, al termine della consegna dei diplomi agli studenti. Centinaia i partecipanti in fuga, nel panico: genitori e figli in lacrime.

Il sospettato è un ragazzo della stessa età o di poco più grande: un 19enne che ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio, secdono quanto confermato dal capo ad interim della polizia di Richmond, Rick Edwards.

Il teatro, diventato scenario dell'assalto armato, si trova vicino a un grande parco, nel mezzo del campus della Virginia Commonwealth University. Diverse persone, almeno cinque, sono andate in ospedale anche per l'ansia dovuta al caos.

Tra le vittime, c'è uno studente di 18 anni che aveva appena conseguito il titolo di studio. E un 36enne, lì per la stessa ragione. Almeno una di loro, conosceva l'aggressore, secondo una prima ricostruzione degli agenti che hanno anche sequestrato diverse pistole.