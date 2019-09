Vittoria burocratica di Donald Trump.

La Corte Suprema americana ha approvato l'entrata in vigore della normativa "anti-asilo", voluta dalla Casa Bianca, che vieta a gran parte degli immigrati centro-americani di chiedere asilo negli Stati Uniti se non l'hanno già fatto in uno degli altri paesi attraversati durante il loro viaggio.

Due giudici della Corte, Ruth Bader Ginsburg e Sonia Sotomayor, si sono dissociati dalla decisione.

Twitta Trump.

"Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, parlando di Southern Border Security, e di varie altre cose di reciproco interesse per i cittadini dei nostri rispettivi paesi.......".

**".....Il confine meridionale sta diventando molto forte nonostante l'ostruzione da parte dei Democratici che non accettano di fare nulla su scappatoie o asilo".

**

La politica "dura" di Trump con il Messico - minaccia di dazi e di azzeramento delle importazioni messicane negli Usa - sta funzionando: in agosto le autorità messicane hanno fermato 64.000 migranti, il 22% in meno di luglio e addirittura il 56% in meno rispetto a maggio.