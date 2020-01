Messico-USA: il muro anti-migranti piegato dal forte vento

Il muro anti-migranti che divide Stati Uniti e Messico (e Trump dai democratici) non ha retto alle violente raffiche che hanno riguardato le città di Calexico e Mexicali fra i due Stati: in quella parte della struttura, ancora in costruzione, le barriere d'acciaio alte 9 metri si sono piegate.

Il forte vento che viaggiava a circa 60 km/h ha piegato i pannelli metallici non ancora stabilizzati dalle strutture in cemento armato, fortunatamente senza lasciare feriti e creare danneggiamenti.

L'agenzia americana per la protezione delle dogane e delle frontiere ha fatto sapere che i funzionari locali di Mexicali hanno dirottato il traffico dall'area ove è avvenuto l'incidente e che l'agenzia sta lavorando con il governo messicano affinché sia ripristinata la parte di muro quasi divelta.

L'acciaio al posto del cemento, voluto dal presidente Trump per contenere i costi, è lungo 3 mila km e desta tuttora molte critiche incontrando anche diversi ostacoli per la sua relizzazione. Il disco verde all'uso di fondi del Pentagono per la barriera, 3,6 miliardi di dollari, era stato dato da una corte d'appello americana che a sua volta aveva ribaltato una decisone contraria di una corte di grado inferiore, anche se il nuovo via libera è ancora impugnabile.