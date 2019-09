UK, la Camera dei Lord approva la legge anti no-deal. Johnson ai ferri corti

Approvata dalla Camera dei Lord, la camera alta del Parlamento britannico, la legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit.

Legge che sarà applicata se entro il prossimo Consiglio Europeo, del 17 ottobre, non avrà ottenuto un nuovo accordo dall’UE, oppure se il Parlamento non avrà ratificato l’accordo negoziato dal governo precedente. Ora non resta che il suggello della firma della Regina e il successivo deposito a Westminster, previsto per lunedì.

S'inasprisce così lo scontro nel Rego Unito sulla Brexit e si moltiplicano gli ostacoli sul cammino di Boris Johnson che continua a fare muro e a percorrere il Paese per convincere gli indecisi: oggi era a Leeds tra i pescatori, da dove ha ribadito la sua posizione sul voto anticipato.

Il governo ha annunciato poi proprio per lunedì 9 settembre, una seconda mozione per lo scioglimento della Camera, dopo il flop della prima. Ma la trincea del no è pronta a far mancare di nuovo il quorum richiesto dei due terzi dei deputati.

