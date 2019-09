Presentato alla Ifa di Berlino il nuovo Samsung Galaxy Fold

Al via a Berlino la IFA 2019: la piu' importante e antica fiera tecnolgica internazionale ospita quest'anno le principali compagnie di telefonia, pronte a sfoderare le ultimissime novità sul mercato.

La coreana Samsung presenta il tanto atteso Galaxy Fold, tra i primissimi smarphone pieghevoli al mondo, la cui uscita è stata a lungo ritardata per via di problemi culminati con il danneggiamento dello schermo a febbraio. L'esclusivo smartpone sul mercato europeo sarà disponibile al prezzo di 2000 euro circa.

"Gli smartphone diventano piu' grandi ma senza smettere di entrare in una tasca - spiega il capo dell'ufficio marketing di Samsung Benjamin Braun - Sappiamo che i nostri clienti vogliono schermi grandi, per questo abbiamo sviluppato lidea di uno telefono pieghevole. E oggi siamo orgogliosi di comunicare che sarà disponibile a partire da questo mese. Sono convinto che quella degli schermi pieghevoli sia la nuova era per l'industria di telefonia".

Se Samsung punta su tecnolgia e design sofisticati, Nokia segue invece la strada della solidità : i loro smartphone sono fatti per durare.

Il chief product manager di Nokia, Juho Sarvikas, spiega che: "Il Nokia 800 Tough è in grado di sopportare qualsiasi situazione: lo puoi immergere nell'acqua per 30 minuti, lo puoi lanciare da due metri di altezza su una superficie di cemento. LO abbiamo costruito e testato secondo standard militari".

TCL, proprietaria dei brand Blackberry e Alcatel, nota piu' per i televisori, prova a muovere i primi passi nel settore inseguendo l'espansione della tecnologia 5G prevista nei prossimi anni. Anche i suoi sono smartphone pieghevoli.

Smartphone e non solo. Alla fiera internazionale di Berlino c'è spazio anche per schermi a scomparsa, e device che dimostrano come la tecnologia cambierà ogni aspetto della nostra vita casalinga. Dai frigoriferi alle tende fino ai guardaroba. Il Samsung Air Dresser promette di tenere pulito e fresco l'armadio anche se resta chiuso.